Zona do Euro enfrenta risco de recessão crescente – Bloomberg – CMIO

O risco de recessão na zona do euro está crescendo, alertaram economistas consultados pela Bloomberg nesta terça-feira, citando a escassez de gás natural, bem como a inflação – que permanece em níveis recordes – como os principais fatores.

A probabilidade de uma contração significativa aumentou para 45%, de 30% na pesquisa anterior, e 20% antes do lançamento da operação militar russa na Ucrânia, que levou a sanções a Moscou e uma redução nos fluxos de energia russos, principalmente para Alemanha.

“Assumimos uma recessão com base no embargo de petróleo já implementado e no efeito de preços mais altos de insumos na indústria”, Erik-Jan van Harn, estrategista do Rabobank, disse à agência.

“A economia alemã já está desacelerando e a tendência é claramente de queda”, disse. acrescentou o especialista.

O aumento do custo de vida em toda a Europa está afetando empresas e consumidores, que começaram a retornar aos níveis pré-pandemia de gastos e capacidades de produção. Ao mesmo tempo, os embarques reduzidos de gás natural russo representam uma ameaça ao fornecimento de energia no inverno.

Os analistas ainda veem a inflação da zona do euro atingindo o pico no trimestre atual. As previsões de inflação aumentaram em relação à pesquisa anterior, embora o crescimento dos preços ainda deva desacelerar para a meta de 2% do Banco Central Europeu em 2024.

A zona do euro “provavelmente entrará em uma recessão leve no segundo semestre deste ano, mas isso não será suficiente para atrapalhar a demanda para retornar a inflação à meta, deixando o BCE em um caminho de aumentos graduais das taxas”, disse. economistas liderados por James Rossiter da TD Securities.

