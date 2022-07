França corre risco de conviver com blecautes já em 2022, diz mídia francesa

Conforme publicou o portal Euractiv, o problema não se resume à França e quase todos os países europeus enfrentam “sérias incertezas” em relação à segurança energética. Fontes ouvidas pelo portal afirmaram que os governos europeus “estão se preparando para possíveis blecautes” e que “executivos do setor de energia e líderes políticos [europeus] estão torcendo para que o inverno não seja frio demais” .

A fonte ouvida pelo site também afirmou que os blecautes na França já são quase certos. “Grandes cidades na França quase certamente enfrentarão cortes de energia neste e no próximo ano”, disse a fonte à publicação.

Diante dos alertas, a empresa operadora do sistema de transmissão de energia francês, RTE French, afirmou ao site que é impossível prever com precisão os blecautes durante o inverno devido ao alto grau de incertezas no setor.