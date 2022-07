EUA emitem alerta de preço do petróleo — CMIO

O petróleo pode subir para US$ 140 o barril se um teto de preço russo não for implementado, disse um funcionário do Tesouro à Reuters

O preço global do petróleo pode saltar cerca de 40%, para US$ 140 por barril, se um teto de preço proposto para o petróleo russo não for imposto, disse um alto funcionário do Tesouro dos EUA à Reuters na terça-feira.

O alerta ocorre quando a secretária do Tesouro, Janet Yellen, iniciou uma viagem à Ásia na terça-feira para obter apoio para a proposta de teto de preço. Ela planeja conversar sobre o assunto com o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki. Ela também deve abordar o assunto durante reuniões com ministros das Finanças do G20 na Indonésia e durante uma parada na Coreia do Sul.

Um funcionário não identificado do Departamento do Tesouro também disse à Reuters que Washington propôs uma exceção à proibição de seguro marítimo para importações de petróleo russo com preço abaixo do limite para evitar que milhões de barris fiquem presos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Cresce ceticismo sobre proposta de teto de preço do petróleo russo

No mês passado, os líderes do G7 discutiram a imposição de um teto de preço do petróleo russo de cerca de US$ 40 a US$ 60 por barril, a fim de limitar a receita de vendas de energia de Moscou. A ideia foi apresentada pela primeira vez por Yellen no início deste ano e depois retomada pelo G7, que está considerando a possibilidade de um embargo ao transporte de petróleo bruto marítimo russo, a menos que seja comprado a um preço a ser acordado com parceiros internacionais. .

Os preços do petróleo subiram ligeiramente na quarta-feira, com o preço do Brent de referência sendo negociado acima de US$ 100 por barril e o US West Texas Intermediate em US$ 96,60 por barril.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT