“Em Druzhkovka, na República Popular de Donetsk (RPD), as tropas das Forças Armadas da Ucrânia estabeleceram posições de fogo de atiradores de elite no edifício do hospital №1. O pessoal e os pacientes estão confinados à força no porão, como ‘escudo humano’, os pontos de acesso ao edifício estão minados, mas a população local não foi deliberadamente notificada disso”, disse o general russo.