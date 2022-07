A Rússia está disposta a trabalhar com os Estados Unidos na questão da troca de prisioneiros, disse o Itamaraty

MOSCOU, 14 de julho – RIA Novosti. Moscou está pronta para trabalhar com os Estados Unidos na troca de cidadãos sob custódia, mas não tolerará especulações e, além disso, pressão, é inútil, disse na quinta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

“Pedimos às autoridades dos EUA que não especulem sobre esse assunto delicado que afeta o destino de pessoas específicas, e aconselhamos que você abandone as tentativas fúteis de nos pressionar. Pedimos que se concentrem no trabalho prático por meio de canais estabelecidos. Respondendo à questão de RIA Novosti, se as negociações estão em andamento entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a troca de prisioneiros, como a Casa Branca afirmou anteriormente.