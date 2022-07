UE pode suspender bloqueio ao enclave russo – mídia – CMIO

As remessas para Kaliningrado serão excluídas da próxima rodada de sanções

A UE está conversando com a Lituânia para suspender as sanções ao trânsito de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, informou o jornal Izvestia nesta quarta-feira, citando duas autoridades russas não identificadas.

As autoridades disseram à agência de notícias que a UE havia enviado um documento preliminar a Moscou no início de julho, descrevendo que o trânsito de mercadorias por ferrovia e estrada da Rússia continental para Kaliningrado seria removido das sanções. No entanto, as fontes disseram que Vilnius, que anteriormente bloqueava os embarques de mercadorias para a região através do território da Lituânia para cumprir as sanções, ainda não concordou em finalizar o documento.

“A Lituânia não quer concordar com o compromisso proposto pela UE. De muitas maneiras, a posição de Vilnius é determinada pelos EUA, que a pressiona. A questão está agora sob consideração do lado lituano”, disse uma das fontes ao Izvestia.

Enquanto isso, a segunda fonte disse à agência de notícias que a exclusão para o transporte de mercadorias para Kaliningrado via Lituânia pode ser incluída no próximo pacote de sanções da UE, que deve ser adotado ainda este mês.













Ambos os funcionários disseram que o projeto de documento fornecido por Bruxelas “completamente satisfeito” Moscou.

A Lituânia bloqueou o trânsito de mercadorias por via férrea para Kaliningrado através de seu território em 18 de junho, com as restrições afetando cerca de 30% das entregas para a região russa. Moscou chamou as medidas de sem precedentes e ilegais, pois afetam o acesso da Rússia a uma parte de seu próprio território. A Alemanha então pediu à Comissão Europeia que abrisse uma exceção para Kaliningrado, a fim de evitar uma escalada, informou o Der Spiegel, citando fontes.

Enquanto isso, as autoridades de Kaliningrado ainda não receberam nenhuma notificação oficial sobre o levantamento das restrições de trânsito através da Lituânia para a região, informou a TASS na quarta-feira, citando o serviço de imprensa do governo regional.

Mais tarde na quarta-feira, a Comissão Europeia negou relatos de que havia chegado a um acordo com a Rússia sobre Kaliningrado.

“Não houve negociações entre a UE e a Rússia sobre a questão de que fala, ao contrário dos relatos que cita”, disse o porta-voz da CE Eric Mamer à RIA Novosti.

Antes disso, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a situação ainda não foi finalizada, mas observou que Moscou espera progresso no futuro próximo, sem fornecer detalhes.

