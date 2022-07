Os lucros do petróleo da Rússia continuam a subir – IEA – CMIO

A receita das exportações de petróleo bruto aumentou US $ 700 milhões em junho, informa a Agência Internacional de Energia

A receita de exportação de petróleo da Rússia ultrapassou US$ 20 bilhões em junho, graças ao aumento dos preços da energia e apesar dos embarques mais baixos para o exterior, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu relatório mensal do mercado de petróleo na quarta-feira.

As estatísticas da agência mostraram um aumento de US$ 700 milhões em junho em relação ao mês anterior, mesmo com as exportações diárias de petróleo bruto e produtos da Rússia caindo 250.000 barris para 7,4 milhões de barris, o menor desde agosto.

A queda nas exportações do país no mês passado foi liderada pelo petróleo bruto, que caiu para pouco mais de 5 milhões de barris por dia, segundo a AIE. Os fluxos diários para a UE caíram abaixo de 3 milhões de barris, o menor desde novembro.

Enquanto isso, os preços globais do petróleo têm subido devido à forte demanda e oferta restrita. O Brent teve uma média de mais de US$ 117 por barril no mês passado, enquanto os Urais da Rússia subiram 10,7% em relação a maio, para uma média de US$ 87,25 por barril.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Índia aumenta compras de petróleo russo – Reuters

As receitas de petróleo e gás representaram quase metade do orçamento federal da Rússia em 2021, segundo estimativas da IEA.

Moscou disse anteriormente que espera até 1 trilhão de rublos (mais de US$ 17 bilhões) em receitas adicionais de petróleo e gás este ano.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT