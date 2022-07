Rússia: tropas ucranianas receberam ordens de Kiev para usar sistemas HIMARS contra civis em Donbass

“Formações armadas da Ucrânia usaram em todos os lugares os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS enviados pelos EUA e o faziam com a assistência direta norte-americana, que não só forneceu a inteligência necessária, mas destacou secretamente instrutores que ajudaram representantes do regime de Kiev a alvejar corretamente”, disse Zakharova, comentando os bombardeios de Donbass.

“Foi justamente por causa do fornecimento dessas armas pesadas que houve uma acentuada intensificação da artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, que, tudo indica, receberam ordens de Kiev sem a menor hesitação de usar as referidas instalações contra a população civil “, acrescentou.

Em caso de surgimento de ameaças relacionadas à adesão de Suécia e Finlândia à OTAN, Rússia tomará todas as medidas técnico-militares compensatórias, incluindo nas águas do mar Báltico, responde Maria Zakharova, representante oficial da chancelaria russa, às declarações do presidente polonês Andrzej Duda sobre transformação do mar Báltico no “mar interno” da OTAN.