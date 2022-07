MOSCOU, 14 de julho – RIA Novosti. Antes da conclusão dos processos judiciais no caso da jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner, é muito cedo para falar sobre possíveis opções para seu retorno aos Estados Unidos, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira.

“Em relação a Brittney Griner, o julgamento continua, até o final do qual geralmente é prematuro discutir quaisquer opções para seu retorno para casa. Como se eles (os Estados Unidos) não soubessem e não entendessem isso”, disse Zakharova em entrevista coletiva. um briefing, respondendo a uma pergunta da RIA Novosti, ela pode confirmar a afirmação da Casa Branca de que Washington está trabalhando com Moscou no retorno de Greiner à sua terra natal.

Em fevereiro, Griner, que chegou em um voo de Nova York, foi detido no aeroporto de Sheremetyevo. A inspeção da bagagem de mão revelou que a americana tinha “vapes” com um líquido com cheiro específico. Um exame determinou que o líquido era óleo de haxixe. Foi instaurado um processo criminal por contrabando de drogas, ela foi presa. A sanção do artigo prevê de 5 a 10 anos de prisão.