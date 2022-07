Se Moscou for autorizada a vencer na Ucrânia, o mundo voltará a um estado de “poder faz o certo”, acredita Washington

O conflito em curso entre Moscou e Kiev pode ameaçar a ordem mundial existente, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à emissora pública tailandesa na segunda-feira. Segundo Blinken, a Rússia “desafios” o que ele chamou de “baseado em regras” ordem mundial e criaria uma nova realidade na arena internacional se permitisse atingir seus objetivos na Ucrânia.

As regras internacionais existentes são baseadas em “entendimentos básicos”, Blinken disse, argumentando que “respeito pela soberania, pela independência, pela integridade territorial, pelos direitos humanos” são os fundamentos da ordem centrada em torno da ONU.













da Rússia “agressão contra a Ucrânia” desafia tudo isso, disse Blinken. “Se a Rússia tiver permissão para fazer o que está fazendo, isso significa que vamos voltar a um mundo em que o poder faz o certo, no qual grandes nações podem intimidar nações pequenas”, disse. qual seria “o oposto da ordem baseada em regras”, ele adicionou.

Além de Moscou atuar como o encrenqueiro internacional, Blinken disse que Pequim está “representando um desafio à ordem na maneira como ela atua com crescente agressão na região e com crescente repressão em casa”. Ele não explicou o que exatamente ele quis dizer com a China “agressão.”

Ao mesmo tempo, Blinken chamou as relações dos EUA com a China “um dos relacionamentos mais conseqüentes, um dos relacionamentos mais complexos”, acrescentando que Washington ainda espera “encontre maneiras de cooperar” com Pequim, apesar “concorrência” entre as duas nações.













A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.