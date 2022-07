EUA estendem proteções para venezuelanos — CMIO

A decisão pode excluir até 250.000 migrantes que vieram para os Estados Unidos após março de 2021

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, estendeu proteções legais temporárias para centenas de milhares de migrantes venezuelanos que fugiram de seu país de origem, permitindo que eles vivam e trabalhem legalmente nos EUA por mais 18 meses.

O Departamento de Segurança Interna anunciou a mudança na segunda-feira, com o chefe do DHS, Alejandro Mayorkas, dizendo que o status de proteção temporária concedido no ano passado seria estendido por mais 18 meses para cerca de 343.000 imigrantes.

“Esta ação é uma das muitas maneiras pelas quais o governo Biden está fornecendo apoio humanitário aos venezuelanos em casa e no exterior, juntamente com nossos parceiros regionais”, disse. disse Mayorkas.

No entanto, as proteções legais renovadas se aplicarão apenas àqueles que chegaram ao país antes de março de 2021, quando a última extensão foi aprovada pela Casa Branca, o que significa que até 250.000 venezuelanos que migraram desde então podem ser recusados.













Enquanto os democratas do Senado pediram ao governo que conceda status de proteção aos recém-chegados, com 22 legisladores apontando para “condições profundamente preocupantes” na Venezuela em uma carta aberta publicada na sexta-feira passada, uma fonte citada pela Reuters disse que a Casa Branca teme que “incentivar mais migração irregular”.

As autoridades estavam sob o prazo de segunda-feira para decidir se as proteções seriam estendidas. Eles estavam programados para expirar em setembro, mas agora estarão em vigor até março de 2024.

Segundo as Nações Unidas, mais de 6 milhões de venezuelanos fugiram de seu país devido à instabilidade, violência e falta de oportunidades, descrevendo a situação como uma das maiores crises de deslocamento do mundo. O governo de Caracas continua sob pesadas sanções dos EUA por supostos abusos, embora o governo Biden tenha dito que está considerando aliviar algumas das penalidades caso o presidente Nicolás Maduro concorde em se reunir com figuras da oposição.