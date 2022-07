NASA revela primeira foto do novo telescópio — CMIO

A NASA revelou a primeira foto capturada com o novo Telescópio Espacial James Webb, compartilhando uma espetacular imagem infravermelha de galáxias distantes e alguns dos objetos mais fracos já observados.

A agência espacial dos EUA publicou a imagem na segunda-feira ao lado de seus colegas europeus e canadenses, dizendo que mostra “milhares de galáxias” no distante aglomerado SMACS 0723 como eles apareceram 4,6 bilhões de anos atrás.

“Esta primeira imagem do Telescópio Espacial James Webb da NASA é a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até hoje,” A NASA disse, acrescentando que a foto é “transbordando de detalhes” e inclui o “objetos mais fracos já observados no infravermelho”.

Ressaltando as grandes distâncias envolvidas, a agência observou que a foto cobre “um pedaço de céu aproximadamente do tamanho de um grão de areia mantido à distância de um braço por alguém no chão.”

O aglomerado SMACS 0723 está a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz da Terra, mas o telescópio pode usar a imensa massa das galáxias como “lente gravitacional”, permitindo-lhe ver objetos muito mais distantes no fundo.

Lançado em dezembro passado, o Telescópio Espacial James Webb foi desenvolvido em conjunto com as agências espaciais européias e canadenses e deve substituir o antigo Telescópio Espacial Hubble, que foi enviado para a órbita baixa da Terra em 1990. Webb usa um espelho de 21 pés para observar objetos, superando o espelho de 7,9 pés do Hubble e levando a NASA a apelidá-lo “o maior e mais poderoso telescópio espacial do mundo.” Ao contrário de seu antecessor, no entanto, o novo dispositivo mantém uma órbita solar a cerca de 1 milhão de milhas da Terra, ajudando-o a perscrutar ainda mais o cosmos.

A imagem publicada na segunda-feira é a primeira de uma série, com o restante programado para ser divulgado pela NASA no final desta semana.