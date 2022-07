Jill Biden é criticada após chamar os latinos de ‘tacos de café da manhã’ – CMIO

A primeira-dama enfrentou críticas por uma metáfora comparando hispânicos a um prato mexicano

A primeira-dama Jill Biden foi criticada após afirmar que os latinos são parecidos com “tacos de café da manhã,” com uma grande organização ativista hispânica criticando a observação como um estereótipo desrespeitoso, enquanto os críticos conservadores zombavam da comparação.

Falando durante um evento anual para UnidosUS – o maior grupo de defesa latino do país – no Texas na segunda-feira, Biden elogiou os esforços do presidente da organização, Raul Yzaguirre, tentando desenhar metáforas coloridas para ilustrar a diversidade entre os hispânicos.

“Raul ajudou a construir essa organização com o entendimento de que a diversidade desta comunidade – tão distinta quanto as bodegas do Bronx, tão bonita quanto as flores de Miami e tão única quanto os tacos de café da manhã aqui em San Antonio – é a sua força.” a primeira-dama disse, arrancando uma risada fraca da multidão.

Mais uma vez, a Dra. Jill Biden massacra a língua espanhola para favorecer um cliente (a organização FKA Conselho Nacional de La Raza). Eu abençoo suas linhas do tempo com a interpretação de “bodega” da Dra. Jill. pic.twitter.com/Z4FSXtlUMe — Jorge Bonilla (@BonillaJL) 11 de julho de 2022

Enquanto os oponentes conservadores rapidamente apontaram para o clipe, alguns criticando a pronúncia malfeita de Biden de ‘bodega’ (pequenas lojas de conveniência de propriedade de latinos comuns à cidade de Nova York), a Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos ofereceu uma crítica mais séria, insistindo “não somos tacos”.

“Usar tacos de café da manhã para tentar demonstrar a singularidade dos latinos em San Antonio demonstra falta de conhecimento cultural e sensibilidade à diversidade dos latinos na região”, o grupo disse em um declaraçãoadicionando, “Nossa herança como latinos é compartilhada por uma variedade de diásporas, culturas e tradições alimentares, e não deve ser reduzida a um estereótipo.”

Christina Pushaw, secretária de imprensa do governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, argumentou que teria havido um “colapso da mídia do regime” se um conservador tivesse feito comentários semelhantes, enquanto um assessor do senador Ted Cruz (R-Texas) Perguntou se algum dos redatores de discursos de Biden “ganhou uma aposta por fazer a primeira-dama dizer algo assim.”

Os índices de aprovação do presidente Joe Biden entre os hispânicos sofreram um grande golpe nos últimos meses, caindo de 55% no ano passado para apenas 26% em maio, segundo pesquisa realizada pela Universidade Quinnipiac. Não está claro o que explica a queda dos números, mas os democratas progressistas criticaram as políticas de fronteira do governo, incluindo uma decisão na segunda-feira de estender proteções legais apenas para alguns migrantes venezuelanos que fugiram para os EUA de seu país de origem.