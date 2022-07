Escócia interrompe ajuda para refugiados ucranianos — CMIO

Um aumento de 20% nos pedidos forçou a Escócia a interromper seu programa, disse Neil Gray, ministro escocês responsável pelos refugiados ucranianos.

“Com uma diminuição recente de pessoas que solicitam patrocínio privado na Inglaterra e o País de Gales interrompeu seu próprio esquema, o número de solicitações que nomeiam o governo escocês como patrocinador aumentou consideravelmente nas últimas semanas”, disse. ele disse.













O País de Gales suspendeu sua variante de superpatrocínio a partir de 10 de junho, depois de emitir mais de 2.000 vistos.

O esquema escocês permanecerá em pausa por três meses e sujeito a revisão posteriormente, disse Gray.

Até agora, um total de 21.256 vistos para ucranianos foram emitidos com um patrocinador escocês estendendo a hospitalidade. As autoridades locais observaram que ele representava 20% do total para o Reino Unido e constituía a maior taxa per capita entre os países de lá.

O governo escocês anunciou várias medidas para fornecer acomodação para ucranianos já com vistos concedidos, incluindo aluguel de um navio de cruzeiro, reforma de propriedades municipais não utilizadas em North Lanarkshire e contratação de mais funcionários para lidar com o aumento de chegadas.