UE alerta para novas ‘ondas de migração’ — CMIO

A crise alimentar alimentada pelo conflito na Ucrânia levará a um novo influxo de refugiados na Europa, afirma Frontex

A UE deve preparar-se para novas “ondas de migração” Em meio à crise de segurança alimentar alimentada pelo conflito na Ucrânia, Aija Kalnaja, a recém-nomeada diretora interina da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, também conhecida como Frontex, alertou na segunda-feira.

Falando a jornalistas em Praga, Kalnaja observou que a UE está “bem preparado para refugiados vindos da Ucrânia.”

“Ao mesmo tempo, temos que nos preparar também para os refugiados vindos de outras áreas por causa da segurança alimentar. Você provavelmente sabe que o transporte de grãos da Ucrânia é dificultado e isso criará ondas de migração,” ela disse.

No mês passado, o jornal espanhol El Pais citou um relatório interno da UE de 27 páginas sobre as possíveis consequências do conflito na Ucrânia. Incluiu um aviso de “uma fome catastrófica” de frente para o norte da África.













A fome pode desencadear “novas ondas de protesto social, deslocamento interno e migração para regiões vizinhas e possivelmente para a UE”, disse o relatório. Se esse cenário se confirmar, Espanha e Itália estarão na vanguarda do êxodo, segundo o jornal.

Kiev e nações ocidentais acusaram a Rússia de bloquear as exportações de alimentos dos portos ucranianos do Mar Negro, supostamente contribuindo para o aumento dos preços globais dos alimentos. Moscou nega a alegação, dizendo que está oferecendo passagem segura para cargueiros, enquanto a Ucrânia está impedindo que navios civis deixem os portos, incluindo Odessa. A Rússia também diz que a implantação de minas marítimas em Kiev criou uma ameaça ao transporte marítimo na área.

Moscou acusou o Ocidente de empurrar a economia global para a crise. No final de março, o presidente russo, Vladimir Putin, condenou os políticos ocidentais “abordagens e ações questionáveis” em suas políticas econômicas, energéticas e alimentares. Essas abordagens, disse Putin, levaram a interrupções nas cadeias de produção e logística, aumento da inflação global, aumento da desigualdade, declínio nos padrões de vida de milhões de pessoas e fome em massa nos países mais pobres. Ele também disse que a crise alimentar será inevitavelmente seguida por outra onda de migração, principalmente para países europeus.