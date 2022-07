EUA afirmam que Irã enviará ‘centenas de drones’ para a Rússia – CMIO

O treinamento de tropas russas para pilotar drones iranianos pode começar este mês, disse um alto funcionário dos EUA

O Irã é “preparando-se para fornecer à Rússia” com centenas de drones, alguns armados, afirmou o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira. Ele parecia sugerir que as aeronaves não tripuladas deveriam substituir as perdas russas na Ucrânia.

Sullivan observou que a entrega deve ser feita “em um cronograma acelerado”, sugerindo que alguns dos drones já podem ter sido entregues. Ele acrescentou que os operadores russos receberão treinamento sobre como pilotar a aeronave não tripulada este mês.

O funcionário dos EUA chamou a informação “bastante interessante e digno de nota”, mas não ofereceu nenhuma evidência ou detalhes sobre como os EUA chegaram à sua conclusão. Ele também aproveitou a oportunidade para reiterar as acusações dos EUA de que o Irã usou suas capacidades de drones para atacar a Arábia Saudita. “antes de conseguirmos o cessar-fogo no Iêmen.”

Sullivan estava se referindo à longa intervenção militar de sete anos de Riad e seus aliados contra os rebeldes houthis. A ação, que foi apoiada pelos EUA, e o bloqueio saudita ao Iêmen resultaram em um desastre humanitário de grande escala.













Os houthis realizaram vários ataques de drones e mísseis contra alvos sauditas, que os EUA atribuíram ao Irã. O último cessar-fogo no Iêmen foi negociado em abril e estendido por mais dois meses no início de junho.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu o crédito pela trégua, afirmando que sua nova abordagem à Arábia Saudita estava dando frutos. Sullivan citou o acordo como uma conquista ao defender a próxima visita de Biden a Riad, que foi organizada apesar de sua promessa de campanha de tornar a monarquia um “pária.”

O conselheiro de segurança nacional dos EUA fez a alegação sobre os drones iranianos enquanto expressava confiança de que, com a ajuda americana, a Ucrânia seria capaz de “defender e sustentar efetivamente seu capital” Kiev da Rússia.

As forças ucranianas estão perdendo território no leste, mas agora os militares alegam que planejam uma grande contra-ofensiva no sul, com até um milhão de soldados destacados para a missão.

Moscou e Teerã não comentaram imediatamente as alegações dos EUA. O presidente russo, Vladimir Putin, deve visitar o Irã na próxima semana, onde realizará uma reunião trilateral com seus colegas iranianos e turcos, Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan, informou o Kremlin nesta terça-feira.