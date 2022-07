Zelensky da Ucrânia critica o Canadá — CMIO

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky argumentou que a decisão do Canadá de devolver uma turbina necessária para um gasoduto que transporta gás russo para a Alemanha será vista como “fraqueza” por Moscou.

Zelensky disse que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou um enviado canadense sobre o “absolutamente inaceitável” decisão de permitir a devolução de um item reparado à Alemanha. O dispositivo é necessário para o Nord Stream, o gasoduto do Mar Báltico que transporta gás da Rússia para a Alemanha.

“A decisão sobre a isenção das sanções será vista em Moscou apenas como um sinal de fraqueza”. Zelensky argumentou em um discurso em vídeo publicado na terça-feira.

“Se um país terrorista pode conseguir tal isenção das sanções, que isenções ele vai querer amanhã ou depois de amanhã? É um assunto muito perigoso.”

“Agora, não há dúvida de que a Rússia tentará não apenas limitar o máximo possível, mas fechar completamente o fornecimento de gás para a Europa no momento mais agudo. É para isso que precisamos nos preparar”, disse o presidente ucraniano.

A turbina havia sido retida no Canadá devido a sanções impostas a Moscou em resposta à sua campanha militar na Ucrânia. A gigante estatal russa de gás Gazprom disse no mês passado que foi forçada a reduzir o fluxo através do Nord Stream porque a turbina não havia sido devolvida a tempo. A empresa então suspendeu o fluxo completamente por 10 dias a partir de segunda-feira, citando a manutenção planejada.













O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, argumentou na época que a decisão da Gazprom de reduzir o fluxo através do Nord Stream foi politicamente motivada. Ao mesmo tempo, ele também instou o Canadá a permitir que a turbina fosse enviada para a Alemanha.

“Fortes sanções significam que deve ferir e prejudicar a Rússia e [Russian President Vladimir] Putin mais do que a nossa economia”, Habeck disse à Bloomberg na semana passada. “Portanto, peço a compreensão de que temos que tirar essa desculpa da turbina de Putin.”

Na segunda-feira, Ottawa deu luz verde para o retorno da turbina. “O Canadá concederá uma permissão limitada e revogável à Siemens Canada para permitir o retorno de turbinas Nord Stream 1 reparadas para a Alemanha”, Disse o ministro de Recursos Naturais Jonathan Wilkinson.

O Departamento de Estado dos EUA apoiou a medida, dizendo que, “No curto prazo, a turbina permitirá que a Alemanha e outros países europeus reabasteçam suas reservas de gás, aumentando sua segurança e resiliência energética e contrariando os esforços da Rússia para armar energia”.