Israel e Polônia estão mais perto de superar a fenda da restituição da Segunda Guerra Mundial – CMIO

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, confirmou que o embaixador israelense Yacov Livne apresentou suas credenciais na terça-feira. A medida ocorre quase um ano desde que os chefes das missões diplomáticas das duas nações foram chamados de volta por causa da controversa lei de restituição da Polônia, que negava aos judeus compensação por propriedades tiradas deles durante a Segunda Guerra Mundial.

O homólogo israelense de Duda, o presidente Isaac Herzog, convocou o retorno do embaixador “um primeiro passo importante para o avanço das relações israelo-polonesas” e disse que espera retribuir recebendo as credenciais do novo enviado da Polônia em breve.

Na semana passada, Duda e Herzog conversaram diretamente sobre a situação. O líder polonês anunciou a restauração iminente dos laços embaixadores após a reunião.

obrigado presidente @AndrzejDuda por receber o embaixador @YacovLivne's credenciais: um primeiro passo importante para o avanço das relações israelo-polonesas. Espero receber em breve as cartas de crédito do novo embaixador polonês em Israel.

O assessor de relações exteriores de Duda, Jakub Kumoch, comentou o avanço nesta terça-feira, ressaltando que não se trata de virar a página da disputa entre as duas nações, já que Israel ainda tem problemas com a lei que gerou a cisão. Em vez disso, os dois presidentes “ver uma chance para relações normais” disse ele, acrescentando que esperava “que desta vez todos poderemos aproveitar esta oportunidade.”

As tensões entre as duas nações aumentaram ao longo de vários anos, culminando na retirada de enviados em agosto de 2021. O gatilho foi uma lei polonesa que limitava a capacidade dos judeus de buscar a restituição de propriedades apreendidas durante a ocupação alemã nazista da Polônia e não posteriormente retornou após a guerra.

Na época, o governo israelense chamou a legislação “antissemita e imoral”. Autoridades polonesas classificaram as críticas como sintomáticas de “um ódio crescente à Polônia e aos poloneses” em Israel.