A União Europeia adotará uma diretiva já em outubro que permite que ativos russos no território do bloco sejam apreendidos se forem feitas tentativas de contornar as sanções. As autoridades da UE concordaram em apoiá-lo, disse o comissário de Justiça da UE, Didier Reynders, na terça-feira.

Falando a jornalistas antes da reunião informal dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos, Reynders revelou que o Parlamento Europeu já tinha dado luz verde à medida, existindo “um consenso na [European] Conselho” sobre o assunto.

“Após as férias de verão, teremos uma aprovação no Conselho”, disse ele, acrescentando que apresentaria uma diretiva em outubro.

“Então estamos indo muito rápido“, Reynders apontou. “Teremos uma extensão da lista de eurocrimes com tal infração penal, caso seja possível detectar uma tentativa de burlar ou contornar as sanções.”

O comissário de justiça da UE também comentou sobre o possível destino dos bens apreendidos, dizendo que o dinheiro pode voltar para um fundo comum para o povo ucraniano depois que os bens forem confiscados.

De acordo com comentários anteriores de Reynders, a União Europeia congelou ativos russos no valor de US$ 13,8 bilhões desde que Moscou iniciou sua ofensiva militar contra a Ucrânia. Ele também acrescentou que uma parte muito grande da soma vem de apenas cinco Estados membros, embora se recusando a nomeá-los.













Em meio ao conflito na Ucrânia, países ocidentais, incluindo a UE, aplicaram uma série de sanções abrangentes a Moscou, incluindo o congelamento de ativos e a proibição do petróleo russo entregue por mar. As medidas visam em grande parte a economia da Rússia, supostamente com o objetivo de reduzir a capacidade do país de financiar suas forças armadas.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.