Presidente do Sri Lanka é pego fugindo do país – mídia – CMIO

Gotabaya Rajapaksa teve sua passagem recusada pelos funcionários do aeroporto enquanto tentava sair para Dubai, afirmam fontes

Funcionários do aeroporto se recusaram a carimbar o passaporte do presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, na segunda-feira, impedindo o futuro ex-presidente de deixar o país para Dubai, informou a AFP. Expulso do cargo por protestos em massa, Rajapaksa está procurando outros meios de fuga.

Oficiais de imigração se recusaram a entrar na suíte VIP do Aeroporto Internacional de Bandaranaike para carimbar o passaporte de Rajapaksa para sair, disseram fontes da AFP. Recusando-se a fazer fila com o público em geral por medo de represálias, Rajapaksa e sua esposa passaram a noite de segunda-feira em uma base militar próxima depois de perder quatro voos para os Emirados Árabes Unidos.

Uma tentativa semelhante de fuga foi feita pelo irmão mais novo de Rajapaksa, Basil, que serviu como ministro das Finanças de seu irmão mais velho até abril. Segundo fontes da AFP, Basil Rajapaksa foi impedido de usar a pista de embarque rápida do aeroporto e deixou o aeroporto depois que os passageiros começaram a protestar.













O presidente Rajapaksa anunciou no sábado que renunciaria nesta quarta-feira e está imune a prisão até então. Acredita-se que ele esteja fugindo para evitar a possibilidade de ser detido quando sua renúncia se tornar efetiva. Autoridades disseram que ele está considerando levar um navio da Marinha do Sri Lanka para a Índia ou as Maldivas.

A renúncia de Rajapaksa veio após meses de protestos. Sob sua liderança, o Sri Lanka foi levado à falência, deixando de pagar suas dívidas de empréstimos estrangeiros em maio e introduzindo o racionamento de combustível no início deste mês. A turbulência econômica foi atribuída à perda de receita do turismo devido à pandemia de coronavírus e à proibição de fertilizantes químicos motivada pelo clima que reduziu pela metade a produção agrícola do país em questão de meses.

O governo de Rajapaksa respondeu ao aumento dos custos imprimindo mais dinheiro, acelerando ainda mais a inflação. Ao mesmo tempo, os cortes de impostos privaram o Sri Lanka da receita vital necessária para importar alimentos, combustível e remédios.

Enquanto os manifestantes forçavam a entrada no palácio presidencial de Rajapaksa no sábado, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe disse aos líderes do partido da oposição que ele também deixaria o cargo depois de apenas dois meses no cargo. De acordo com a lei do Sri Lanka, Wickremesinghe assumirá automaticamente o cargo de presidente caso Rajapaksa renuncie conforme planejado na quarta-feira, até que o parlamento eleja um substituto e um governo interino de todos os partidos assuma até que novas eleições sejam convocadas.