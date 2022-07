Elon Musk se manifesta contra participação de Trump nas eleições presidenciais nos EUA

“Não sinto ódio em relação a essa pessoa, mas há muito que Trump deve pendurar seu chapéu e sumir no pôr do sol. Os democratas também devem acabar com seus ataques – não façam com que a única forma para Trump sobreviver seja a retomada do cargo presidencial […] Trump teria 82 anos no final de seu [possível novo] mandato, é demasiado para um chefe de qualquer entidade, sem falar dos Estados Unidos da América”, escreveu Musk em sua conta no Twitter.