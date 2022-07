Austrália exorta EUA a reforçarem presença militar para evitar 'falha catastrófica' na Ásia-Pacífico

“Isso está mudando completamente as circunstâncias estratégicas do Indo-Pacífico, e acho que além disso, do mundo […] Precisará contribuir para um equilíbrio mais eficaz do poderio militar, com o objetivo de evitar uma falha catastrófica de dissuasão“, constatou Marles em um discurso no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington.