Ataques com seringas confundem autoridades europeias — CMIO

Após uma onda de assaltos na França, o perturbador fenômeno se espalhou para a Espanha

Os foliões do Festival de San Fermin em Pamplona, ​​na Espanha, relataram ter sido presos com seringas em locais públicos lotados. Pouco se sabe sobre as substâncias com as quais eles foram injetados, mas um detalhe curioso no depoimento das vítimas pode vincular os ataques a uma série de assaltos com seringas semelhantes na França.

Enquanto as multidões se reuniam em Pamplona para assistir os aventureiros correrem com os touros no fim de semana, uma ameaça mais sinistra estava à espreita à margem. Quatro jovens – três mulheres e um homem – disseram à polícia que sentiram uma sensação de aperto antes de serem dominados por tonturas, náuseas, vômitos e suores frios.

Todos os quatro foram levados ao hospital por amigos, informou o El Mundo na terça-feira. Nenhum foi separado de seus amigos, nenhum sofreu abuso sexual e nenhuma substância tóxica foi encontrada nas amostras das vítimas.

Embora as autoridades nacionais tenham aberto uma investigação, a polícia não sabe quem realizou os ataques ou por quê. “Não há nada concreto e nada claro no momento”, uma fonte policial disse ao El Mundo. “Precisamos de mais tempo.”













No entanto, todas as quatro vítimas disseram à polícia que se lembravam “um grupo de jovens franceses” ao lado deles no momento dos ataques.

Duas semanas antes, as autoridades na França detiveram e acusaram vários suspeitos de supostamente picar pessoas com seringas em boates e shows. As vítimas eram principalmente mulheres jovens, e 1.004 delas apresentaram queixas formais desde janeiro, informou a Associated Press.

Nos casos que resultaram em acusações, os exames médicos não revelaram sinais de substâncias nocivas nas vítimas. Eles apresentavam sintomas semelhantes aos da Espanha e apresentavam sinais visíveis de injeção, incluindo marcas de punção e hematomas.

A polícia encontrou seringas e drogas nos pertences de pelo menos dois suspeitos, mas os relatórios toxicológicos não mostraram que essas drogas foram injetadas nas vítimas. No entanto, a menos que os testes fossem realizados imediatamente, a presença de GHB – um poderoso anestésico conhecido como droga de “estupro” – poderia ter passado despercebida, pois deixa a corrente sanguínea em 12 horas.

“Não encontramos drogas ou substâncias ou provas objetivas que atestem… administração de uma substância com intenção ilícita ou criminosa. O que mais tememos é que as pessoas contraiam HIV, hepatite ou qualquer doença infecciosa”, disse. um médico que trabalha com várias vítimas na cidade francesa de Nancy disse à NPR no mês passado.

“Não há semelhanças entre os casos. A única coisa semelhante é que as pessoas estão sendo injetadas com uma agulha em um contexto festivo em diferentes lugares da França”, disse. acrescentou um policial.

Um aumento nos ataques com seringas também foi observado pelas autoridades do Reino Unido em outubro passado, enquanto casos dispersos foram relatados na Bélgica e na Holanda.