EUA afirmam ter eliminado líder sírio do Daesh em ataque aéreo

No início do dia, a agência síria SANA comunicou que guardas militares e moradores da localidade de Salihiya, na periferia da cidade de Qamishli, norte da Síria, conseguiram afastar um comboio de cinco veículos blindados dos EUA.

As forças norte-americanas têm ocupado desde 2017 o norte e nordeste da Síria, áreas ricas em petróleo e alimentos, entrando no país sob o pretexto de combater o Daesh. O grupo terrorista tomou entre 2013 e 2017 o leste da Síria, além do norte e oeste do Iraque, antes de ser repelido e derrotado .

A Síria está envolvida em um conflito armado desde 2011, com as forças do presidente Bashar Al-Assad lutando contra diferentes grupos militantes. Damasco não reconhece a chamada administração autônoma do norte e leste da Síria, e chama a presença dos militares dos EUA, aliados com milícias curdas, de ocupação e pirataria estatal, devido ao roubo do petróleo e trigo sírios.