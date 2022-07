Novo pacote de ajuda à Ucrânia anunciado pelos EUA — CMIO

Washington diz que a soma de US $ 1,7 bilhão ajudará a manter o governo de Volodymyr Zelensky à tona

Os EUA anunciaram na terça-feira que enviarão mais US$ 1,7 bilhão em financiamento para a Ucrânia, em uma tentativa de ajudar o presidente Volodymyr Zelensky a pagar funcionários do setor público. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse anteriormente aos americanos que eles teriam que sacrificar sua qualidade de vida para sustentar Kiev.

O pacote de ajuda, anunciado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), foi descrito como “ajuda orçamental direta” para “garantir que o governo ucraniano possa continuar operando”. É a segunda parcela de ajuda anunciada pela USAID em menos de duas semanas, elevando os gastos totais da agência na Ucrânia para US$ 4 bilhões.

Zelensky afirmou anteriormente que seu governo precisava de US$ 5 bilhões por mês para permanecer funcional e pagar os salários dos funcionários do governo – incluindo soldados, professores e profissionais de saúde.













“Os Estados Unidos estão correndo com apoio financeiro para ajudar o governo a manter as luzes acesas, fornecer serviços essenciais a cidadãos inocentes e pagar aos profissionais de saúde que estão fornecendo suporte vital na linha de frente”, disse. A administradora da USAID, Samantha Power, disse em um comunicado.

A notícia da última transferência de dinheiro para a Ucrânia ocorre depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na sexta-feira um pacote de US$ 400 milhões em ajuda militar a Kiev, o 15º desde que a Rússia lançou sua operação militar em fevereiro. No total, os EUA alocaram mais de US$ 55 bilhões em ajuda militar e econômica à Ucrânia desde fevereiro.

De volta aos EUA, a inflação atingiu a máxima de 40 anos e os motoristas estão pagando mais pela gasolina do que nunca. Pressionado sobre essas preocupações econômicas no mês passado, Biden disse a repórteres que os americanos pagarão preços altos em casa. “o tempo que for preciso, para que a Rússia não possa derrotar a Ucrânia”. Da mesma forma, o consultor econômico de Biden, Brain Deese, disse à CNN no início deste mês que os EUA precisam “ficar firme” e suportar custos crescentes por causa da “ordem mundial liberal”.

Enquanto um projeto de lei que fornece cerca de US$ 40 bilhões em ajuda militar e econômica à Ucrânia foi aprovado no Congresso em maio com apoio bipartidário, alguns republicanos e especialistas conservadores começaram a se opor ao talão de cheques aberto do governo Biden para Kiev.