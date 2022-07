Espanha vai doar tanques para a Ucrânia – reportagens — CMIO

As autoridades espanholas estão atualmente explorando a possibilidade de desenterrar 10 tanques de batalha alemães Leopard 2A4 e 20 veículos blindados americanos M113 e doá-los para a Ucrânia, informou o site de notícias militar espanhol InfoDefensa na terça-feira. Em um acordo complexo envolvendo vários governos, a União Européia pagará pela reforma dos veículos.

Segundo fontes da InfoDefensa, o governo ucraniano pagará pela restauração e modernização dos tanques desativados em solo espanhol com dinheiro do Fundo Europeu para a Paz (EPF) da UE, um mecanismo que, apesar do nome, é usado para financiar militares estrangeiros.

Até o momento, a UE injetou US$ 2 bilhões nas forças armadas de Kiev por meio do EPF.













A Espanha precisaria da permissão da Alemanha para doar os tanques e dos EUA para transferir os veículos blindados. Embora Berlim tenha bloqueado anteriormente algumas entregas de armas para a Ucrânia por países terceiros, a InfoDefensa afirma que tanto a Alemanha quanto os EUA devem aprovar a doação espanhola.

A Espanha colocou 53 de seus 108 tanques Leopard 2A4 em armazenamento em 2012, e algumas dessas máquinas foram despojadas de suas armas e peças de reposição. Os tanques da década de 1970 precisarão de um extenso trabalho de reparo antes que possam ser usados ​​pela Ucrânia, e a InfoDefensa afirma que até 20 tanques podem precisar ser desmontados para peças para tornar 10 operacionais.

Os veículos blindados de transporte de pessoal M113 são ainda mais antigos, tendo sido colocados em campo pela primeira vez pelos EUA no início dos anos 1960. Estima-se que 80.000 foram produzidos, com a Espanha recebendo mais de 1.200 a partir de 1969.

A Espanha doou 200 toneladas de armas e munições para a Ucrânia em abril, para uma recepção morna em Kiev. “Estamos agradecidos, mas não podemos dizer que estamos satisfeitos” O embaixador da Ucrânia na Espanha, Sergey Pogoreltsev, disse no mês passado. Descrevendo o carregamento de armas espanhol como suficiente para duas horas de combate, Pogoreltsev pediu a Madri que enviasse tanques, obuses e morteiros.

“Não estamos pedindo nada que a Espanha não possa oferecer”, afirmou o diplomata ucraniano, antes de lamentar como a Espanha “uma das taxas mais baixas de ajuda à Ucrânia em relação ao seu orçamento militar”.