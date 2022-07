Após congelar mais de US$ 13 bi, UE define data para iniciar apreensão de bens russos

Em entrevista nesta terça-feira (12), Didier Reynders, comissário de Justiça da Comissão Europeia, confirmou que as autoridades do bloco chegaram a um consenso para apoiar o projeto de apreensão de bens russos. Ele acrescentou que o Parlamento Europeu já “ deu luz verde à medida “.

“Estamos indo muito rápido”, destacou Reynders. “Teremos uma extensão da lista de crimes com tal infração penal [apreensão], caso seja possível detectar uma tentativa de burlar ou contornar as sanções “, declarou.

De acordo com comentários anteriores de Reynders, a União Europeia congelou ativos russos no valor de US$ 13,8 bilhões (R$ 74,7 bilhões) desde que Moscou iniciou sua operação militar na Ucrânia.