Candidatos finais para substituir Boris Johnson revelados — CMIO

Oito candidatos estão competindo oficialmente para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido como líder do Partido Conservador

Oito candidatos foram selecionados para competir para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido e chefe do Partido Conservador, revelou o comitê encarregado de organizar a corrida na terça-feira.

Graham Brady, um parlamentar conservador e presidente do Comitê de 1922, confirmou a lista de nomes em uma coletiva de imprensa em Westminster.

Os indicados incluem o ex-ministro da igualdade Kemi Badenoch, a procuradora-geral Suella Braverman, o ex-secretário de saúde Jeremy Hunt, a secretária de comércio Penny Mordaunt, a ex-chanceler do tesouro Rishi Sunak, o presidente do Comitê de Relações Exteriores Tom Tugendhat, a secretária de Relações Exteriores Liz Truss e a ex-educação. secretário Nadhim Zahawi, que assumiu como chanceler após a renúncia de Sunak na semana passada.













Os contendores tiveram que ser indicados por 20 membros do partido para chegar à lista final. A primeira rodada de votação começa na quarta-feira, com qualquer candidato que receber menos de 30 votos eliminados. O segundo turno acontece na quinta-feira, com a desistência do candidato que receber o menor número de votos.

As rodadas subsequentes de votação até julho eliminarão os candidatos menos populares até que restem apenas dois, quando os 180.000 membros do Partido Conservador em todo o Reino Unido votarão em seu candidato preferido, e o vencedor será anunciado em 5 de setembro.

Johnson anunciou sua renúncia na semana passada, depois que dezenas de funcionários de alto escalão renunciaram em protesto contra seu governo atormentado por escândalos. Embora sua saída tenha provocado intensa especulação sobre seu substituto, alguns dos nomes mais populares, incluindo o secretário de Defesa Ben Wallace e o ex-ministro da Saúde Sajid Javid, não chegaram à lista final de oito. Apesar de liderar uma pesquisa de favoritos dos eleitores, Wallace anunciou no domingo que não concorreria ao cargo, enquanto Javid desistiu da corrida minutos antes do prazo de terça-feira.

Dos candidatos restantes, Sunak e Mordaunt estão atualmente liderando o grupo, de acordo com as casas de apostas.