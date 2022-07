OTAN e UE querem mecanismo de rastreamento de suprimentos de armas para a Ucrânia

A OTAN ( Organização do Tratado do Atlântico Norte) e os países europeus estão discutindo odevido ao temor de que as armas fornecidas à Ucrânia acabem em mercados clandestinos, informou o Financial Times nesta terça-feira.

De acordo com a publicação, vários Estados da OTAN estão discutindo com Kiev o estabelecimento de um sistema para rastrear o fornecimento de armas , que será incluído em inventários detalhados.

Ucrânia vende armas no mercado negro por ser incapaz de utilizá-las, diz ex-analista do Pentágono

A matéria segue no esteio de diversas denúncias feitas pela Rússia, que alertou sobre os riscos do fluxo contínuo de armas do Ocidente para a zona de conflito na Ucrânia, dizendo que isso adiciona combustível ao conflito e atrapalha as perspectivas do processo de negociação.