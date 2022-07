Aeroporto de Londres deixa de vender passagens — CMIO

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está limitando o número de passageiros autorizados a voar, alegando recursos insuficientes

O aeroporto de Heathrow, em Londres, ordenou que as companhias aéreas parem de vender passagens pelo resto do verão, insistindo que deve se limitar a 100.000 passageiros por dia até 11 de setembro, afirmou uma carta aberta aos passageiros na terça-feira.

O CEO do aeroporto, John Holland-Kaye, escreveu que “como o número de passageiros que partem regularmente excede 100.000 por dia, começamos a ver períodos em que o serviço cai para um nível que não é aceitável.” Reconhecendo grandes atrasos de voos, falhas no transporte de bagagem e cancelamentos de última hora, ele culpou o excesso de passageiros e a falta de funcionários.













“Em Heathrow, vimos 40 anos de crescimento de passageiros em apenas quatro meses”, afirmou Holland-Kaye na carta, alegando que o aeroporto estava recrutando desde novembro, antecipando os picos de demanda durante o verão e prometendo ter tantos trabalhadores de segurança até o final de julho quanto o aeroporto empregado antes da pandemia.

Apesar dessas promessas, Holland-Kaye disse que um número excessivo de assentos já foi vendido, culpando as companhias aéreas por não cancelar mais voos quando lhes foi oferecida a chance de fazê-lo sem arriscar cortes futuros em sua alocação de slots de voo.

Um governo “anistia” permitiu que os aeroportos cancelassem mais voos com antecedência do que era permitido anteriormente. As companhias aéreas tiveram até sexta-feira passada para devolver slots de aeroportos que não planejavam usar sem correr o risco usual de serem negados um número maior de slots no futuro.

No entanto, Holland-Kaye alertou que “mesmo apesar da anistia, os assentos de partida diária durante o verão serão em média 104.000”, que é 4.000 assentos a mais do que o aeroporto está preparado para lidar. Com cerca de 1.500 desses 4.000 assentos diários já vendidos, o CEO espera evitar mais reservas para “limitar o impacto sobre os passageiros.”

Heathrow, como muitos outros aeroportos europeus, está sofrendo com uma grande escassez de pessoal, tendo demitido vários funcionários durante a pandemia de Covid-19, enquanto outros se demitiram. Enquanto as companhias aéreas lutam para preencher milhares de vagas, os passageiros presos em casa nos últimos dois anos estão ansiosos para aproveitar o levantamento de vacinas e testes para viajar mais uma vez, um resultado que representantes do setor aéreo dizem que os aeroportos deveriam ter esperado.

O Diretor Geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, destacou que “as companhias aéreas estão prevendo um tráfego mais forte do que Heathrow está prevendo”, argumentando “[Heathrow] claramente entendi completamente errado” e chamando as demandas do hub de Londres “ridículo.”

Antes da pandemia, Heathrow tinha uma média de cerca de 220.000 passageiros por dia entre chegadas e partidas. Gatwick, o outro grande aeroporto de Londres, já impôs limites de passageiros para o verão.