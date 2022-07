Inflação de 60% e dívida 'impagável': como escalada da crise na Argentina pode prejudicar o Brasil?

Não seria novidade se um jornal argentino estampasse em sua manchete amanhã que o país vive uma crise sem precedentes. A nação vizinha ao Brasil sofre com picos constantes de ebulição política e econômica e já passa por um novo momento de forte instabilidade.

Seja a pandemia, o conflito na Ucrânia ou as eleições nos Estados Unidos, os impactos de crises e eventos mundiais sempre são mais profundos na Argentina devido à grande sensibilidade ao dólar.

No último dia 2, o então ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, renunciou ao cargo e deu novos contornos à crise do atual governo de Alberto Fernández. De correntes políticas diferentes, o presidente e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, se veem em lados opostos do debate sobre como enfrentar a atual situação econômica do país.

Enquanto Fernández apostava em Guzmán para tratar da dívida externa do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o grupo de Kirchner defende nova orientação política quanto ao acordo estabelecido pelo ex-presidente Mauricio Macri.

Além da dívida externa, a Argentina convive há alguns anos com outro grave problema econômico. Com taxas galopantes, a inflação chegou a 60,7% em maio no acumulado em um ano, a maior em três décadas, conforme noticiou o site AméricaEconomía, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

Para piorar a situação de Fernández, o governo perdeu a maioria no Senado para a centro-direita na eleição legislativa de 2021. Em 2023, o país terá novas eleições presidenciais, e há jornais locais, como o Página/12, que já apontam a possibilidade de Kirchner concorrer às prévias contra Fernández, no que seria a cristalização do racha do atual governo formado para derrotar a direita de Macri no pleito passado, em 2019.

Mas qual é de fato o potencial dessa nova crise argentina? A situação econômica é pior ou mais contornável que as demais vividas pelo país neste século? E de que forma a escalada da crise política pode impactar o Brasil

efeitos mais amplos sobre a inflação e o desemprego. Para Fábio Pereira de Andrade, professor de relações internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e especialista em economia e administração pública, a crise atual é “muito séria”. Segundo ele, a situação é uma continuidade de problemas anteriores, que agora deverão ter

“O desempenho econômico da Argentina é muito sensível à balança de pagamentos, sobretudo com relação à conta de capitais. Ou seja, a Argentina depende sensivelmente de dólares. Essa crise atual é mais um capítulo que cria dificuldades para o país captar dólar”, apontou Andrade.

dependência da moeda americana. Além de boa parte da população preferir manter suas reservas em dólares, para não perder dinheiro de compra com a desvalorização do peso argentino, o país é exportador de commodities, principalmente de trigo, deixando o mercado interno ainda Segundo o especialista, a Argentina não conseguiu, ao longo dos anos, se desvincular de sua. Além de boa parte da população preferir manter suas reservas em dólares, para não perder dinheiro de compra com a desvalorização do peso argentino, o país é exportador de commodities, principalmente de trigo, deixando o mercado interno ainda mais dependente do exterior.

“Os termos de intercâmbio para a Argentina são muito desfavoráveis, de tal forma que uma crise de confiança faz o mercado de capitais deixar de aportar recursos e investimentos de longo prazo”, avaliou o professor da ESPM.

simplesmente impagável“. Segundo ele, Guzmán renunciou após perceber que as condições políticas que o levaram à possibilidade de negociar a dívida atual não têm O cientista político e professor de relações internacionais Bruno Lima Rocha aponta que o acordo sobre a dívida externa firmado por Macri com o FMI é ““. Segundo ele, Guzmán renunciou após perceber que as condições políticas que o levaram à possibilidade de negociar a dívida atual não têm mais base de sustentação.

“Metade do governo é contra, da base do governo de Kirchner, e a situação social está muito agravada. Não deu para reverter os danos dos quatro anos neoliberais de Macri como o período Kirchner [2003 a 2015], com Néstor e Cristina, conseguiu após os mandatos de Carlos Menem e o desastre que foi [Fernando] de la Rúa e o governo-tampão de [Eduardo] Duhalde. Estamos diante de uma crise política que vem desde o governo Menem, quando este abriu mão da soberania do país”, disse Rocha.

Impactos no Brasil

dependência econômica de Buenos Aires para com Brasília é muito maior do que o contrário. Ele afirma que, para a Argentina, o fato de o Segundo Fábio de Andrade, da ESPM, apesar de haver um forte relacionamento comercial entre Brasil e Argentina, ado que o contrário. Ele afirma que, para a Argentina, o fato de o Brasil vir patinando economicamente nos últimos anos, com momentos de recessão, “é mais uma pedra” no sapato argentino.

indústria automobilística brasileira está vinculada à Argentina, o que poderia gerar aumento de preços no país. Porém ele aponta que a desvalorização do peso promove um balanceamento, já que o real fica cada vez O especialista lembra que uma parte do segmento de autopeças dabrasileira está vinculada à Argentina, o que poderia gerar aumento de preços no país. Porém ele aponta que a desvalorização do peso promove um balanceamento, já que o real fica cada vez mais forte frente à moeda argentina.

“O Brasil é grande consumidor de trigo da Argentina, e essa é uma commodity que segue os preços internacionais, que já estão elevados desde o conflito na Ucrânia. Diria que o Brasil não deve se preocupar tanto, a não ser alguns exportadores que desaguam produtos na Argentina”, explicou.

pensar saídas em conjunto“. O cientista político Bruno Lima Rocha aponta que Argentina e Brasil já foram mais complementares, mas nenhuma chancelaria brasileira “pode se dar ao luxo de desconhecer a crise argentina e deve“.

quitou suas dívidas com o fundo monetário durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005. Em 2009, o país chegou até a emprestar dinheiro à Ele diz que “o Brasil , como importante membro do FMI, poderia intervir nessa renegociação [da Argentina com o FMI] de uma maneira mais pesada”. O Brasil durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005. Em 2009, o país organização pela primeira vez na história.

“Tanto o governo de Jair Bolsonaro como o do ex-presidente Michel Temer abandonaram as relações Sul–Sul como prioridade e voltaram à situação de vassalagem para com os Estados Unidos e o mundo europeu. Mas é muito complicada uma crise argentina diante de uma crise econômica brasileira. É como se o que resta de motor industrial na América do Sul estivesse indo a pique. Isso é preocupante para todos. E pode prejudicar, sim, as cadeias integradas. A desindustrialização nos afeta, no Brasil, e a Argentina também”, disse Rocha.

