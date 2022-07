Data de retorno para parte do oleoduto russo sancionada revelada – mídia – CMIO

O Canadá planeja devolver uma turbina a gás Nord Stream 1 reparada ao operador do gasoduto após 14 de julho, de acordo com fontes não identificadas próximas ao assunto citadas pelo jornal de negócios russo Kommersant.

O equipamento da Siemens Energy foi transportado para o país para manutenção programada e, segundo informações, ainda está em testes em Montreal.

No mês passado, a operadora de gasoduto Nord Stream, afiliada à Gazprom, foi forçada a reduzir o fluxo de gás através do gasoduto para 40% da capacidade. A medida foi tomada devido a riscos operacionais relatados após o equipamento, construído no Canadá pela empresa alemã, ter sido enviado a Montreal para reparos. Mas foi impedido de ser devolvido a tempo por causa das sanções anti-Rússia do Canadá.

Na semana passada, Moscou disse que o fornecimento de gás para a Europa aumentaria se a turbina fosse devolvida.













No sábado, o ministro canadense de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, disse que Ottawa decidiu contornar suas próprias restrições, devolvendo o equipamento crucial à Rússia via Alemanha. A medida seguiu um pedido de Berlim para que as autoridades canadenses enviassem os componentes do gasoduto de volta, já que a escassez de energia na Europa continua aumentando.

Enquanto isso, Kiev estava tentando bloquear o retorno da turbina a gás para a Rússia, alegando que tal precedente corroeria as sanções impostas ao país por sua operação militar na Ucrânia.

Na segunda-feira, a Gazprom fechou ambas as rotas do gasoduto Nord Stream por 10 dias para manutenção programada, tendo reduzido todos os fluxos de gás através da linha que vai da Rússia diretamente para a Alemanha. O governo alemão quer que a turbina seja enviada de volta à Rússia o mais rápido possível para evitar que Moscou a use como pretexto para fechar o oleoduto após a conclusão da manutenção programada em 21 de julho.

