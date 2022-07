EUA acusam Venezuela de prender mais 3 norte-americanos

A Venezuela prendeu três cidadãos norte-americanos no início deste ano acusados ​​de tentar entrar ilegalmente no país sul-americano e atualmente os mantém detidos , segundo o Departamento de Estado dos EUA.

De acordo com a Reuters, o governo do presidente Nicolás Maduro tentou manter em segredo as prisões, enquanto continua os contatos diplomáticos nascentes com o governo de Joe Biden. O governo venezuelano, entretanto, não comentou as acusações.