Chefe da ONU pede lista negra de Israel por mortes de crianças – CMIO

Israel deveria ser colocado na lista negra das Nações Unidas se continuar infligindo violência a crianças palestinas em níveis tão altos, declarou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na segunda-feira, após a publicação do último relatório Crianças e Conflitos Armados do organismo internacional.

A ONU verificou 2.934 “graves violações” contra 1.208 crianças palestinas e nove crianças israelenses em Israel, Cisjordânia ocupada, Jerusalém Oriental e Gaza. Além disso, as forças israelenses mataram 78 crianças palestinas, mutilaram 982 e detiveram 637, segundo o relatório, acrescentando que 75% dos detidos relataram ter sofrido violência física.













“Estou chocado com o número de crianças mortas e mutiladas pelas forças israelenses durante as hostilidades, em ataques aéreos em áreas densamente povoadas e pelo uso de munição real durante as operações de aplicação da lei”, escreveu o líder da ONU.

“Caso a situação se repita em 2022, sem melhora significativa, Israel deve ser listado”, argumentou, referindo-se aolista negra” encontrado no final de cada relatório anual sobre Crianças e Conflitos Armados. Israel ainda não foi incluído na lista, que visa pressionar países nomeados e grupos armados conhecidos por violar os direitos humanos das crianças. Alguns diplomatas sugeriram que o país – junto com a Arábia Saudita – recentemente pressionou a ONU a manter seu nome fora da lista.

O relatório de 2021 descobriu que um total de 2.515 crianças foram mortas e 5.555 mutiladas em todos os conflitos globais ao longo do ano, com 6.310 crianças sendo recrutadas ou usadas em tais conflitos. Enquanto os piores números foram relatados em Israel e Palestina, Iêmen – onde a coalizão liderada pela Arábia Saudita continua os ataques apesar de uma trégua mediada pela ONU – Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo e Somália também tiveram altos números de violações.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Crise no Iêmen paira sobre visita de Biden à Arábia Saudita

A edição de 2022 do relatório incluirá violações verificadas pela ONU na Ucrânia, Etiópia e Moçambique, disse Guterres. A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, contou 335 crianças mortas na Ucrânia em 3 de julho e disse que o número real é provavelmente maior. Ela não detalhou quem era o culpado pelas mortes.