Em meados de junho, a Gazprom anunciou problemas técnicos com o gasoduto Nord Stream 1. A gigante de energia russa disse que unidades de compressores de gás, fabricadas pela alemã Siemens, estavam sendo reparadas no Canadá e não poderiam ser devolvidas à Rússia devido a sanções ocidentais.

Como resultado, o fluxo diário do gasoduto foi reduzido em 40% a partir de 16 de junho. A situação levou os países da UE a prepararem planos de emergência para fortalecer sua segurança energética, porque a indústria global simplesmente não produz gás natural liquefeito (GNL) suficiente para substituir fornecimento de gás russo.

No entanto, a história da turbina Siemens parece ter um final feliz: o Canadá a devolverá à Alemanha e Berlim entregará o equipamento à Gazprom.

Desde sua reunificação histórica em 1990, a Alemanha garantiu sua prosperidade com indústrias e tecnologias avançadas, que por sua vez foram impulsionadas pelo trabalho duro e espírito criativo de seu povo. No entanto, em grande parte, o sucesso da indústria alemã foi garantido pela energia e pelas matérias-primas da Rússia, o que tornou seus produtos mais competitivos no mercado global.













Essa aliança informal, em muitos aspectos, permitiu que Berlim se tornasse a locomotiva de toda a economia da União Europeia e permitiu à Rússia superar a crise da década de 1990 que se seguiu ao colapso da URSS. Nos dias da chancelaria de Gerhard Schröder, as relações russo-alemãs eram um modelo de cooperação mutuamente benéfica.

Do ponto de vista filosófico, o destino dos dois países é um exemplo de paradoxo histórico, quando a forma como as coisas são contradizem como deveriam ser. No momento, não estamos em conflito direto, mas claramente Berlim, junto com seus aliados ocidentais, se envolveu em uma luta por procuração com a Rússia. Um que vem sendo construído logo após Schröder deixar o cargo e sua sucessora, Angela Merkel, concordou com uma série de medidas que abrem caminho para um confronto.

o “Chanceler de Ferro” Otto von Bismarck, o fundador do estado alemão unificado, disse uma vez profeticamente: “Uma guerra entre a Alemanha e a Rússia é a maior estupidez. É por isso que está prestes a acontecer.” Do ponto de vista da lógica objetiva, uma aliança estratégica entre as duas grandes potências continentais poderia ser uma garantia de paz e prosperidade na Europa.

Infelizmente, agora é difícil discutir as perspectivas de uma parceria, mas os alemães, como pessoas práticas, sempre pensam – e de fato falam – sobre o que virá no dia seguinte a algum evento tumultuado. Cortar laços que se desenvolveram ao longo de décadas é repleto de dificuldades.

Assim, ainda há esperança de que entre as elites dos países ocidentais prevaleça não apenas o instinto de autopreservação, mas também uma abordagem racional, que costuma ser tão característica dos alemães. Nesse sentido, o desfecho da história das turbinas a gás da Siemens pode ser considerado um marco. Claro, a empresa produz muito mais do que turbinas.













A troca de conhecimento, experiência, tecnologia, equipamentos e produtos farmacêuticos desempenha um papel enorme. Assim, as tentativas de isolar a Rússia não apenas levarão ao sofrimento humano, o que é imoral, mas também retardarão o desenvolvimento da pesquisa em muitas áreas. Como na medicina, por exemplo, onde – como a pandemia de COVID-19 mostrou recentemente – todos os dias contam.

A cooperação em áreas humanitárias como a saúde pode tirar nosso relacionamento do buraco onde existe atualmente. O renascimento da interação nesses casos, não há lugar para confrontos, ajudará a desenvolver ambas as economias e restaurar a confiança.

Não se esqueça que um nativo da Baixa Saxônia, o barão Karl von Munchausen, que serviu como oficial das imperatrizes russas e até participou de uma das guerras russo-turcas, foi capaz (se, é claro, podemos acreditar em suas histórias ) para sair, junto com seu cavalo, de um pântano pelos próprios cabelos.

A Alemanha precisa da Rússia e a Rússia precisa da Alemanha. Mais importante ainda, uma Europa segura e próspera precisa que ambos trabalhem em harmonia. A alternativa não beneficiará ninguém.