Ações do Twitter caem após Musk rescindir oferta de compra – CMIO

A empresa de mídia social diz que planeja processar o bilionário quando o acordo de aquisição desmoronar

As ações da gigante de mídia social Twitter despencaram nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, depois que Elon Musk rescindiu sua oferta de US$ 44 bilhões para comprar a empresa.

As ações da empresa caíram quase 7%, para US$ 34,40 por ação, sendo negociadas bem abaixo da oferta de US$ 54,20 por ação que Musk fez em abril. O Twitter está a caminho de apagar quase US$ 2 bilhões em valor de mercado do preço de fechamento da semana passada.

Na sexta-feira, o advogado de Musk notificou o conselho do Twitter de que o bilionário queria cancelar a aquisição. Ele alegou que o Twitter deturpou os dados do usuário, com o número de bots de spam na plataforma muito maior do que a empresa divulgou.

O Twitter respondeu dizendo que havia dado a Musk as informações necessárias para avaliar sua alegação de que as contas de spam representam apenas 5% dos usuários ativos diários monetizáveis. A empresa sustentou que suas estimativas eram precisas.

Twitter promete processar Elon Musk

Enquanto isso, o presidente do Twitter, Bret Taylor, disse que a empresa irá buscar uma ação legal para fechar a transação. “no preço e nos termos acordados pelo Sr. Musk.” De acordo com fontes da Bloomberg, a empresa contratou Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, peso-pesado da lei de fusões, e pretende entrar com uma ação no início desta semana.

Em resposta, o chefe da Tesla postou um meme na noite de domingo com imagens de si mesmo rindo dos preparativos do Twitter para processá-lo.

