Rússia e UE têm acordo sobre trânsito de produtos para Kaliningrado, diz jornal

Conforme publicou o jornal russo Izvestia, citando fontes oficiais da Rússia, Bruxelas teria enviado a Moscou um documento com apontamentos considerados satisfatórios pelo governo russo.

“Esse documento afirma que é impossível restringir o trânsito de bens entre as áreas da Federação da Rússia. Portanto, todos os bens a caminho da região serão retirados como exceção das listas de sanções. Nós estamos falando tanto da malha férrea quanto da rodoviária”, disse uma fonte ao jornal, que acrescenta que o documento aponta que a coordenação entre a UE e a Lituânia levou algumas semanas.

Em abril, a UE baniu o trânsito de caminhões russos, mas aplicou uma exceção aos veículos em direção a Kaliningrado. As atuais restrições sobre a circulação de bens da Rússia, anunciadas pela Lituânia, se aplicam a todo o transporte de bens sancionados por Bruxelas.

Já em meados de junho, a Lituânia notificou a região de Kaliningrado sobre o banimento do trânsito por ferrovias de bens sob sanções da UE , o que deu início a uma crise diplomática na região.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia estava considerando uma série de opções para responder às ações da Lituânia, consideradas como “hostis” por Moscou. Já o governador da região de Kaliningrado, Anton Alikhanov, afirmou que as restrições não se aplicariam à circulação de produtos derivados de petróleo pelo menos até o dia 10 de agosto. Segundo ele, a região mobilizaria sua frota marítima para compensar os cortes pela via férrea.