Brasil busca suprimento de combustível russo – Bolsonaro – CMIO

A nação sul-americana pode fechar um acordo com Moscou sobre importações baratas de diesel, diz seu presidente

O presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil está perto de chegar a um acordo para a compra de diesel muito mais barato da Rússia, informou a Reuters na segunda-feira.

Na semana passada, o Portal de Informações do BRICS informou que Bolsonaro teve uma conversa por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, que teria prometido garantir ao país sul-americano um fornecimento constante de fertilizantes, cruciais para o vasto setor de agronegócio do Brasil.



“Temos segurança alimentar e segurança energética, há chances de comprarmos diesel de lá, que tem um preço mais conveniente”, o líder brasileiro foi citado como tendo dito na quarta-feira.

Bolsonaro vem trabalhando em propostas para garantir o abastecimento adequado de combustível para o país com um impacto mínimo nos preços, enquanto o país luta com a alta inflação. Segundo estimativas, a maior economia da América Latina, que consome mais de cinco milhões de metros cúbicos de diesel por mês, terá que aumentar as importações em mais de 15% para atender às necessidades domésticas.

