México investirá US$ 1,5 bilhão em infraestrutura na fronteira com os EUA





A declaração conjunta dos dois presidentes, publicada no site da Casa Branca, aponta que o México se comprometeu a investir US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,1 bilhões) na infraestrutura da fronteira com os EUA. O investimento será executado até 2024.

O documento ressalta que há uma lei bipartidária do governo Biden que inclui US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 18,5 bilhões) para financiar a construção de 26 edifícios e a modernização de projetos em postos de controle norte-americanos nas fronteiras sul e norte do país.

O então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (à esquerda), e o então candidato à presidência do México, Andrés Manuel López Obrador (à direita), posam para foto após encontro bilateral na Cidade do México, 5 de março de 2012

Além disso, a declaração conjunta afirma que o México comprará um milhão de toneladas de fertilizantes fabricados pelos EUA. Os insumos servirão de subsídio para as fazendas mexicanas.

O documento assinado por Biden e Obrador também anuncia que os EUA e o México terão um diálogo econômico de alto nível em setembro. O foco do encontro será o estreitamento dos laços de comércio entre os países vizinhos, incluindo investimentos focados no combate ao aquecimento global e no desenvolvimento da região sul do país latino-americano.





