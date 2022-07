França pode enfrentar apagões sem gás russo – chefe da Michelin – CMIO

O alto executivo diz que a fabricante de pneus está preparada para operar fábricas de petróleo e carvão

As empresas de uso intensivo de energia na França estão atualmente se preparando para possíveis interrupções de energia no caso de novas reduções no fornecimento de gás natural da Rússia, diz o CEO da Michelin, Florent Menegaux.

“O que fizemos foi converter nossas caldeiras, para que sejam capazes de funcionar com gás ou óleo, e podemos até mudar para carvão, se necessário”, Menegaux disse à Reuters durante uma conferência de negócios e economia no sul da França no fim de semana.

As grandes empresas industriais do país estão avançando com planos de contingência para evitar interrupções em meio a advertências sombrias de uma possível paralisação das entregas de gás russas que são repetidamente emitidas por alguns líderes da UE.

“O objetivo é evitar ter que fechar uma fábrica caso enfrentemos uma escassez”, ele acrescentou, dizendo que, embora um corte de gás fosse provável, o petróleo ainda estaria disponível como uma alternativa.

De acordo com Menegaux, geralmente leva dias para iniciar a produção de pneus em uma linha de fabricação, tornando vital manter um fornecimento constante de energia.













As nações europeias enfrentaram uma redução substancial na energia russa desde que a UE lançou sanções a Moscou em resposta à sua operação militar na Ucrânia.

Na segunda-feira, a russa Gazprom suspendeu a operação de ambas as seções do gasoduto Nord Stream 1 para a Europa devido à manutenção programada que durará 10 dias. O fluxo de gás já havia sido reduzido para 40% da capacidade devido a desafios operacionais, causados ​​pela falha em devolver uma turbina atendida no prazo do Canadá devido a sanções.

A Rússia interrompeu os envios de gás para as nações que se recusaram a adotar o esquema de pagamento de gás por rublos introduzido por Moscou. Os países afetados incluem Finlândia, Polônia, Bulgária, Orsted da Dinamarca, a empresa holandesa GasTerra e a gigante de energia Shell por seus contratos na Alemanha.

No domingo, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que o país estava se preparando para uma suspensão completa do fornecimento de gás da Rússia, acrescentando que a primeira linha de defesa é para residências e empresas reduzirem o consumo de energia. Ele também disse que Paris também estava analisando empresa por empresa para ver qual poderia ser forçada a reduzir a produção para economizar energia, se necessário.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT