Crise Rússia-Ucrânia ameaça mergulho favorito no Oriente Médio – CMIO

Os preços do homus devem subir à medida que o conflito entre os maiores exportadores de grão de bico do mundo se arrasta

Os preços mundiais do homus devem aumentar em até 20%, alertou a Global Pulse Confederation (GPC). O GPC cita o declínio drástico nos suprimentos da Rússia e da Ucrânia de grão de bico, o ingrediente essencial para o mergulho, como a principal razão para o aumento.

“Globalmente, os preços do grão-de-bico podem subir de 15 a 20% – o mesmo valor da queda da oferta”, Navneet Singh Chhabra, analista da associação comercial e diretor do comerciante global de grão de bico Shree Sheela International, conforme citado pelo The New York Times.

De acordo com as estimativas reveladas pela associação comercial, a oferta de grão-de-bico para o mercado mundial pode ser reduzida em até 20%, já que as tensões de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, juntamente com as sanções impostas contra Moscou, surgiram como os maiores perturbadores do fluxo de a leguminosa.













O GPC acrescentou que o aumento dos preços também seria atribuído ao aumento dos custos de frete, que foram impulsionados em parte pelos preços mais altos do petróleo.

O grupo industrial destacou que a Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores exportadores mundiais de grão de bico, enquanto a Rússia sozinha responde por cerca de um quarto do comércio global de grão de bico. A nação atingida pelas sanções supostamente produz cerca de 250.000 toneladas de grão de bico por ano.

Chhabra enfatizou que as sanções econômicas estão atualmente limitando as maneiras pelas quais os produtores russos podem tirar o grão de bico do país.

Enquanto isso, a produção anual de grão-de-bico da Ucrânia fica entre 30.000 e 50.000 toneladas, mas este ano o país deverá produzir um máximo de 5.000 toneladas, segundo o analista.

