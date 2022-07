MOSCOU, 13 de julho – RIA Novosti. O Canadá pode atender ou reparar O Canadá pode atender ou reparar mais cinco turbinas russas para o gasoduto Nord Stream dentro de dois anos, enquanto o acordo de isenção de sanções anti-russas está em vigor, de acordo com a publicação local Globe and Mail, citando fontes.

Note-se que o Departamento de Relações Exteriores do Canadá deu à Siemens Energy a oportunidade de usar a isenção de sanções por dois anos, o que, como enfatiza a publicação, é um acordo muito mais longo do que o relatado anteriormente. No entanto, Ottawa pode revogar esta decisão a qualquer momento.

A turbina do Nord Stream, que anteriormente não podia ser enviada do Canadá para a Alemanha devido a sanções, está indo para a Europa, escreve o jornal.

Anteriormente, o ministro de Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, disse que o Canadá, apesar das sanções, devolveria as turbinas reparadas para Nord Stream a pedido da Alemanha. A decisão do Canadá também foi apoiada nos Estados Unidos: o Departamento de Estado disse que tal exceção ao regime de sanções permitiria à Europa restaurar as reservas de gás. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu a Ottawa que reconsiderasse essa decisão e convocou o encarregado de negócios do Canadá.

Em meados de junho, a Gazprom anunciou que poderia fornecer apenas 67 milhões de metros cúbicos de gás por dia ao Nord Stream, com um volume planejado de 167 milhões de metros cúbicos. A empresa explicou isso pelo desenvolvimento da vida útil de revisão das unidades compressoras de gás (GCU), atrasos na obra da alemã Siemens, que, devido às sanções canadenses contra a Rússia, não pode devolver a GCU do reparo da planta canadense, bem como como avarias técnicas identificadas do motor.

O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse que a redução no fornecimento de gás a vários países europeus se deve ao fato de eles não retornarem do reparo das turbinas da Siemens que foram usadas para fornecer gás ao Nord Stream, não há nada deliberado do lado russo. Segundo ele, essas são as consequências de sanções anti-russas e problemas que “não estão ligados a nós”. Peskov disse repetidamente que a Rússia nunca usou o fornecimento de gás para punir ninguém, mas vende combustível apenas em seu próprio interesse, para aumentar o bem-estar dos russos e em bases comerciais.