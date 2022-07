Militares chineses acusam destróier dos EUA de intrusão ilegal nas águas das ilhas Paracel

“O destróier de mísseis americano USS Benfold entrou em 13 de julho nas águas territoriais do arquipélago Paracel sem autorização por parte do governo chinês”, diz o comunicado.

De acordo com suas palavras, as ações dos militares americanos violam seriamente a soberania e a segurança da China, minam a paz e estabilidade no mar do Sul da China, bem como o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais”.