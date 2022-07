Em Colombo, manifestantes tentaram invadir o gabinete do primeiro-ministro

COLOMBO (SRI LANKA), 13 de julho – RIA Novosti. Manifestantes em Colombo, Sri Lanka, invadiram o escritório do primeiro-ministro do país no centro da cidade, seus defensores usaram gás lacrimogêneo, relata o correspondente da RIA Novosti da cena.

Os manifestantes estão tentando invadir o território – eles quebram as cercas e tentam passar por cima delas. Atrás da cerca estão as forças de segurança armadas com metralhadoras em uniforme completo – com capacetes e escudos, alguns com máscaras de gás.

As forças de segurança já usaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes, mas isso não deu resultado, a multidão ainda está nas cercas do gabinete do primeiro-ministro.

No sábado passado, participantes de um protesto em massa de meses contra o governo do presidente Gotabai Rajapaksa, realizado em Colombo, tomaram as residências do presidente e do primeiro-ministro. O chefe de Estado anunciou sua renúncia em 13 de julho e, como escrevem os meios de comunicação, deixou o país. O governo declarou estado de emergência. O parlamento do país elegerá um novo presidente em 20 de julho, após o qual será nomeado um governo interino, que funcionará até as próximas eleições gerais.

O Sri Lanka vive sua pior crise econômica desde a independência em 1948. A pandemia de coronavírus atingiu o setor de turismo, uma importante fonte de divisas, deixando o Sri Lanka incapaz de comprar combustível suficiente. Há escassez de alimentos, necessidades básicas, medicamentos e gás no país. Muitas partes do Sri Lanka estão enfrentando constantes quedas de energia devido à falta de combustível. Ao mesmo tempo, a dívida externa do estado insular é estimada em US$ 51 bilhões.