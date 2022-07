Rússia pode expandir pagamentos de rublo por gás para GNL — CMIO

O Ministério das Finanças da Rússia apoiou a ideia de expandir o esquema de pagamentos de rublo por gás para as vendas externas de gás natural liquefeito (GNL), conforme proposto anteriormente pelo vice-chefe do departamento da Gazprom Kirill Polous.

O Ministério “apóia fortemente” a proposta, disse o ministro das Finanças, Anton Siluanov, segundo o jornal de negócios russo Vedomosti.

O alto funcionário da Gazprom propôs a mudança na semana passada, falando em uma mesa redonda com o Comitê de Energia da Duma do Estado.

De acordo com Polous, o esquema de rublo por gás, que é aplicado às exportações de gás natural russo para nações hostis, atualmente não inclui a venda de GNL e está criando uma concorrência indesejada.













Em março, Moscou exigiu que as nações, que haviam imposto sanções à Rússia por sua operação militar na Ucrânia, pagassem o gás natural em rublos. O esquema exige que os importadores abram contas no Gazprombank. Eles podem então depositar fundos na moeda de sua escolha, que o banco converte em rublos e transfere para o fornecedor.

Várias empresas europeias de energia cumpriram o novo requisito de pagamento. Em maio, Bruxelas divulgou orientações atualizadas sobre como as empresas da UE podem pagar o gás russo em rublos sem violar as sanções.

Aqueles que rejeitam o esquema de gás por rublos, incluindo Finlândia, Polônia, Bulgária, Orsted da Dinamarca, a empresa holandesa GasTerra e a gigante de energia Shell, foram cortados do fornecimento de gás russo.

A Rússia supostamente responde por cerca de 8% do fornecimento global de GNL, com 40 bilhões de metros cúbicos provenientes principalmente de Sakhalin-2 e Yamal LNG da Novatek, a maior planta de GNL da Rússia. No ano passado, o país ganhou US$ 7,3 bilhões com a exportação do combustível, mostram dados do serviço de impostos estaduais, em comparação com US$ 55,5 bilhões com as exportações de gás canalizado.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT