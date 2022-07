Suécia aceita abordagem da OTAN que armas nucleares são essenciais para defesa

Em uma carta de 5 de julho ao secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg, mas apenas agora publicada pela emissora SVT, a chanceler sueca Ann Linde confirmou formalmente o “interesse de nosso governo em receber um convite para a Suécia entrar no Tratado do Atlântico Norte de 1949”.

Estocolmo também concordou em contribuir com o orçamento da Aliança Atlântica fixado em 1,9%, que, de acordo com William Alberque, do Instituto de Estudos Estratégicos, corresponderia a US$ 66 milhões (R$ 358 milhões).