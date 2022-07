As medidas punitivas da UE ‘sancionaram mais os franceses do que a Rússia’, disse ela à mídia francesa

Marine Le Pen, líder do partido de direita Rally Nacional da França, rejeitou as sanções da UE contra a Rússia como “completamente ineficiente.”

Falando à emissora francesa BMF TV no domingo, Le Pen disse que o “as sanções enriqueceram a Rússia; eles sancionaram os franceses mais do que sancionaram a Rússia”.. O líder da oposição de direita também acrescentou que, devido às sanções ocidentais, a França foi forçada a comprar petróleo da Índia, um país que depende das exportações de petróleo da Rússia.

Seus comentários ocorrem no momento em que a UE planeja eliminar gradualmente o gás russo até 2030 em resposta à ofensiva militar de Moscou na Ucrânia. No início de junho, o bloco adotou um novo pacote de sanções que incluía um embargo parcial às importações de petróleo russo.

Ao mesmo tempo, de acordo com um relatório recente da Bloomberg, embora a economia russa tenha sido duramente atingida pelas amplas sanções ocidentais, ela provou ser mais resiliente do que o previsto, com o aumento dos embarques de petróleo responsável por atenuar o impacto das medidas punitivas.













A UE impôs uma série de novas sanções depois que a Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso do país em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.