Alemanha planeja ‘espaços de aquecimento’ de inverno em caso de falta de gás — CMIO

A medida que está sendo considerada por várias cidades alemãs é voltada para aqueles que lutam para pagar altos custos de aquecimento, relatam a mídia

A escassez de gás e os custos de aquecimento disparados podem fazer com que muitos alemães não consigam pagar suas contas de aquecimento neste inverno, informou o tablóide alemão Bild no domingo, acrescentando que a Associação de Cidades e Municípios do país sugeriu fornecer às pessoas mais vulneráveis “aquecimento” lugares em vez disso. Algumas cidades alemãs já avançaram com esses planos, acrescentou o jornal.

A cidade de Ludwigshafen, no oeste da Alemanha, está prestes a converter sua arena Friedrich-Ebert-Halle em uma gigantesca sala de aquecimento, informou o Bild, citando a prefeita da cidade, Jutta Steinruck. A instalação que costumava sediar eventos esportivos, exposições e shows e serviu como centro de vacinação durante a pandemia de Covid-19 agora estará potencialmente salvando as pessoas das temperaturas congelantes do inverno, de acordo com relatos da mídia.













“Atualmente, estamos nos preparando para todos os cenários de emergência para outono e inverno”, o prefeito disse ao Bild. A medida ocorre quando a Associação de Cidades e Municípios pede que práticas semelhantes sejam adotadas por cidades de toda a Alemanha.

“Ninguém pode dizer exatamente quão dramáticos serão os desenvolvimentos”, chefe da associação, Gerd Landsberg disse ao tablóide, acrescentando que se deve considerar estabelecer “ilhas de calor” e “quartos quentes, onde as pessoas podem ficar, mesmo durante um inverno muito frio.”

De acordo com o Bild, a Alemanha pode experimentar não apenas outro aumento de preços no próximo inverno, mas enfrentar uma escassez aguda de fornecimento de energia caso a Rússia pare completamente seu fornecimento de gás por qualquer motivo. No início desta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou garante o fornecimento confiável de energia para a Europa, acrescentando que os clientes europeus não verão mais “fora de escala” contas de serviços públicos.

As cidades alemãs ocidentais de Neustadt, Frankenthal e Landau também planejam criar “ilhas de calor” próprias para o inverno, de acordo com o Bild. Outras estratégias de economia de energia envolvem desligar a iluminação externa de prédios públicos e semáforos à noite.













A cidade de Dusseldorf planeja reduzir as temperaturas de aquecimento no outono e inverno para economizar energia, informou o Bild. O uso de ar condicionado no verão também deve ser reduzido, acrescentou.

No mês passado, o monopólio russo de gás Gazprom reduziu o fluxo através do gasoduto Nord Stream para 40% da capacidade, citando riscos operacionais depois que o Canadá não devolveu uma turbina de gasoduto enviada para manutenção.

Ottawa disse no sábado que devolveria a turbina à Alemanha, seguindo os pedidos de Berlim. Moscou havia dito anteriormente que o fornecimento de gás para a Europa aumentaria se a turbina fosse devolvida. No entanto, em 11 de julho, a Gazprom deve fechar o Nord Stream por 10 dias para manutenção programada. Durante esse tempo, todos os fluxos de gás através do gasoduto serão interrompidos.

Os desdobramentos ocorrem em meio às tentativas da UE de reduzir a dependência do bloco da energia russa em meio a um impasse sobre a ação militar de Moscou na Ucrânia.