A idade de Biden se torna ‘questão’ para a Casa Branca – NYT – CMIO

O líder dos EUA mais velho de todos os tempos está “testando os limites” da presidência, relata o New York Times, citando funcionários da Casa Branca

A idade do presidente Joe Biden está se tornando cada vez mais um problema para a Casa Branca, informou o The New York Times (NYT) no sábado, citando uma série de autoridades não identificadas, que admitiram que o líder dos EUA “nível de energia” não é o que era uma vez e eles “cuidado com calma” para ele.

A idade do presidente já está afetando sua rotina, admite o NYT, acrescentando que, em particular, levou a Casa Branca a alterar sua programação de viagens ao exterior. Biden, que está prestes a iniciar sua viagem de quatro dias ao Oriente Médio na próxima semana, inicialmente deveria fazer isso logo após sua viagem à Europa no mês passado. No entanto, o empreendimento foi considerado “louco” para o homem de 79 anos, como um funcionário não identificado colocou em uma conversa com o NYT.

Uma dúzia de atuais e antigos altos funcionários dos EUA insistiu que o presidente “permaneceu intelectualmente engajado” durante toda a sua presidência enquanto ele estava pedindo “perguntas inteligentes em reuniões”, interrogando seus assessores sobre vários pontos de discussão e reescrevendo seus discursos “até o último minuto”, O correspondente-chefe do NYT na Casa Branca, Peter Baker, escreveu.













No entanto, os funcionários também admitiram que foram “silenciosamente” cuidando dele em caso de possíveis problemas. A lista de possíveis incidentes de preocupação incluía o presidente possivelmente tropeçar em um fio ou tropeçar em palavras durante discursos públicos. Os funcionários da Casa Branca “prender a respiração para ver se ele chega ao fim sem uma gafe” informou o NYT.

A administração de Biden também admitiu que tenta “guarda” seus fins de semana em Delaware “tanto quanto possível,” acrescentando que ele é principalmente um “presidente de cinco ou cinco dias e meio por semana”, mesmo que ele possa ser chamado “a qualquer hora” se surgir a necessidade. Em nível oficial, porém, a Casa Branca insiste que Biden permanece como comandante em chefe por sete dias.

“O presidente Biden trabalha todos os dias e porque os executivos-chefes podem desempenhar suas funções de qualquer lugar do mundo”. Andrew Bates, um vice-secretário de imprensa, disse, comentando o artigo do NYT. Anteriormente, Biden afirmou repetidamente que pretende concorrer a um segundo mandato em dois anos. Em junho, a Casa Branca confirmado que Biden planeja “para correr em 2024.”

Tal perspectiva levou alguns ex-funcionários dos EUA e especialistas em envelhecimento a expressar suas preocupações. David Gergen, um dos principais conselheiros de quatro presidentes – Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan e Bill Clinton – que recentemente completou 80 anos, chamou esses planos de “inapropriado.”













S. Jay Olshansky, especialista em longevidade da Universidade de Illinois, Chicago, argumentou que, embora a idade de Biden em si não deva ser um problema para ninguém, a pergunta certa seria se ele conseguiria mantê-la aos 86 anos. “As coisas dão errado à medida que envelhecemos e os riscos aumentam à medida que envelhecemos” ele disse ao NYT.

Biden, 79, é o presidente mais velho dos Estados Unidos, já que agora é um ano mais velho que Ronald Reagan quando seu segundo mandato terminou.

Segundo o NYT, Biden pediria aos americanos em 2024 que elegessem um homem que completaria 86 anos até o final de seu mandato. Uma pesquisa realizada no final de junho pela Harvard CAPS-Harris Poll mostrou que cerca de 64% dos eleitores acreditam que ele já é velho demais para ser presidente e mais de 70% se oporiam a ele concorrer a um segundo mandato.