O conflito entre Moscou e Kiev só pode ser resolvido por meio da diplomacia, acredita ex-chanceler alemão

Uma solução diplomática para o conflito em curso na Ucrânia é a única maneira de aliviar o sofrimento dos civis, disse o ex-chanceler Gerhard Schroeder ao jornal alemão FAZ, acrescentando que continuará aproveitando todas as oportunidades para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin.

O ex-chanceler alemão, que antes foi forçado a deixar o conselho da gigante petrolífera russa Rosneft, agora enfrenta uma possível expulsão de seu Partido Social Democrata (SPD). Suas relações próximas percebidas com Moscou são citadas como uma das razões pelas quais o partido considera seu comportamento “prejudicial” à sua imagem, segundo a FAZ.

Schroeder, no entanto, acredita que a ideia de isolar politicamente a Rússia é falha “Não vou desistir… de oportunidades de conversar com o presidente [Vladimir] Coloque em,” ele disse ao FAZ em uma entrevista publicada no domingo.













A Rússia é “interessados ​​em uma solução negociada”, ele alegou, como ele culpou Kiev pelas negociações paralisadas com Moscou. Schroeder, que procurou atuar como mediador entre a Ucrânia e a Rússia no início de março, disse que os ucranianos não queriam nenhum compromisso “escrito.” Tal posição tornava qualquer “sério” negociações impossíveis nessa fase, acrescentou.

O ex-chanceler também descartou o foco do Ocidente em fornecer armas à Ucrânia “Não acredito em uma solução militardisse ele, e quando perguntado se as armas ocidentais contribuíram para uma posição de negociação mais forte para Kiev, ele reiterou que todas as nações, incluindo “aqueles que não estão diretamente envolvidos neste conflito”, deve “trabalhar juntos para encontrar uma solução diplomática” em vez de.













Ele também criticou a Lituânia por restringir o movimento de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, novamente dizendo que “todos os lados” assumir a responsabilidade de garantir que “esse conflito não aumenta ainda mais”.

A entrevista ocorre antes de uma reunião do comitê do SPD que discutirá a participação do ex-chanceler no partido. O advogado do político disse ao FAZ, no entanto, que não havia base legal para que ele fosse removido. Em junho, Schroeder disse que permaneceria um social-democrata, mesmo que fosse expulso do SPD.